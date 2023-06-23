Улицы возле мечетей в Петербурге перекроют из-за празднования Курбан-байрам 28 июня

Ограничения будут действовать ночью и рано утром. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге готовятся к празднованию исламского праздника Курбан-байрам. Он пройдет 28 июня, а главной площадкой традиционно станет Соборная мечеть Санкт-Петербурга. Из-за этого рано утром, с 5 утра до 6:30 будут перекрыты некоторые улицы. Об этом сообщает пресс-сжуба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

- В связи с проведением праздничных мероприятий в Соборной Мечети Санкт-Петербурга с 05:00 до 06:30 28 июня закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту, - говорится в сообщении.

Трамвай №6 будет ездить по двум трассам: от «Тихорецкого проспекта» до станции метро «Выборгская» и от «Улицы Кораблестроителей» до 19-ой линии Васильевского острова. Маршруты трамвая №40 пройдут также по двум трассам, но с меньшим количеством остановок. Конечные остановки будут такими же.

Помимо Кронверкской улицы, ночью и рано утром движение будет ограничено на Московском проспекте, Крестьянском переулке.