Крупный автопарк Петербурга банкротят на фоне ликвидации

Крупный автопарк Петербурга получил иск о банкротстве. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 20 июня поступил иск от ООО «Неватех» о банкротстве ООО «Автопарк № 5 Спецтранс». Данных о сумме требования в системе «Электронное правосудие» пока не появлялось. На 23 июня судья первой инстанции заявление о признании должника банкротом оставила без движения.

На сайте компании указывается, что основными видами их деятельности являются уборка территорий города зимой и летом, капитальный и текущий ремонт дорог, вывоз мусора и снега. Среди заказчиков их услуг в том числе значится городской комитет по благоустройству.

- «Автопарк №5 Спецтранс» в период с 2017 года по настоящее время выполняет весь спектр работ по содержанию дорожного покрытия и элементов благоустройства в Калининском, Красногвардейском и Невском районах Санкт-Петербурга, - отмечается на сайте.

Согласно данным «Контур.Фокус», примерно за две недели до подачи иска о банкротстве «Автопарк № 5 Спецтранс» начал ликвидацию.