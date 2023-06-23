Жителей Петербурга попросили не подбирать выпавших из гнезда птенцов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по природопользованию в очередной раз предупредил петербуржцев о том, что не стоит подбирать с земли птенцов, которые выпали из гнезда. Человек может просто травмировать птицу, и тогда пернатое создание не сможет вернуться в естественную для него среду.

- Птицам требуется помощь лишь в тех случаях, когда они травмированы. Это легко определить: у птицы деформировано крыло или видна кровь. Зачастую благие намерения оканчиваются сломанными крыльями, поврежденным клювом и другими травмами, - объяснил начальник отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Николай Ахматович.

Птенцу можно помочь лишь в том случае, если он в опасной ситуации – на дороге или тротуаре. Тогда его нужно аккуратно переместить на газон. Кормить малышей тоже не рекомендуются – для этого у них есть родители.

КОНКРЕТНО

Если на территории Петербурга вы встретили редкую птицу, которой требуется помощь, или сомневаетесь, нужна ли помощь дикому животному, следует позвонить в мобильную экологическую дежурную службу Комитета по природопользованию: 417-59-36 (круглосуточно).