Утонувший в Неве 14-летний мальчик не справился с течением. Фото: СК

Новые подробности появились в деле об утонувшем в Неве мальчике. 14-летний школьник отправился к водоему на проспекте Обуховской обороны вместе с друзьями. Он нырнул в реку, но выплыть сам не смог: помешало течение. Об этом пишет «Мойка 78».

- В Неве утонул шестиклассник, приехавший в Россию из Узбекистана вместе с матерью. Потерпевший решил искупаться со сверстниками, но не сумел справиться с течением и утонул. Его труп извлекли из воды в 40 метрах ниже по течению Невы, - сообщает издание.

Известно, что мальчик жил в неполной семье. Его родители развелись. Мама работала горничной в Петербурге.

Напомним, ребенок утонул 22 июня. На берегу нашли его одежду, но документов там не было. Тело школьника обнаружили не сразу.