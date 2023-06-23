Во время саммита «Россия – Африка» в Петербурге закроют въезд и выезд в поселок Шушары

Въезд и выезд в поселок Шушары ограничат 27 и 28 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 27 и 28 июля пройдет саммит «Россия – Африка». В эти дни с 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00 закроют въезд и выезд в поселок Шушары. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

- Время ожидания въезда и выезда может составить более двух часов, - отмечается в сообщении.

Внутри поселка будут курсировать автобусы №385А и 385Б. На первом можно добраться до остановок «Пушкинская улица, дом 10» и «Пушкинская улица, дом 12». Оттуда горожане смогут дойти до станции «Шушары» и уехать на электричке. Второй маршрут доставит жителей до остановки «Школьная улица», чтобы они затем могли дойти до автобусных остановок на Витебском проспекте и Московском шоссе.

С 8.00 до 10.00 до станции метро «Купчино» можно добраться с остановки на Витебском проспекте на автобусах № 196, 197, 197А, 388, 521. С остановки на Московском шоссе на автобусах № 179, 192 можно уехать к станции метро «Звездная». А до поселка - от станции метро «Шашары» на автобусе №197А.

Вечером, с 16.00 до 20.00, до станции метро «Шушары» можно добраться на автобусе №197А с остановки на Московском шоссе. А до поселка от станции метро «Звездная» будут ходить автобусы №179, 192 и 197А.