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НовостиПроисшествия23 июня 2023 11:48

После обрушения балкона в доме Сергея Довлатова СК Петербурга организовал проверку

Осколки балкона помяли крышу припаркованной машины
Анастасия НУРАДИЛОВА
Осколки балкона помяли крышу припаркованной машины. Фото: t.me/Megapolisonline

Осколки балкона помяли крышу припаркованной машины. Фото: t.me/Megapolisonline

Следственный комитет Петербурга организовал проверку после обрушения балкона на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 23 июня на улице Рубинштейна в доме, где жил писатель и советский журналист Сергей Довлатов. На землю свалилась часть конструкции с четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- По данному факту следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и приняли меры, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Специалисты также опросили очевидцев и жильцов этого дома. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что «Жигули» придавило осколками балкона. Крыша автомобиля помялась, и ему теперь потребуется ремонт.