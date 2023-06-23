Неправильную парковку, граффити и другие нарушения начнут выявлять в Петербурге через «умные камеры»

Различные нарушения в сфере благоустройства в Петербурге начнет выявлять «умная камера». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге с 1 июля выявлять нарушения в сфере благоустройства начнут с помощью мобильного комплекса нейросетевой аналитики. Он представляет собой «умную камеру», которая может распознать неправильную парковку, граффити на домах, дефекты на дорогах и не только. Пока такой комплекс установили на одну из 15 машин государственной административно-технической инспекции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

- Объектив комплекса, например, может автоматически выявить и зафиксировать факт загрязнения фасада, сверить координаты с геоинформационной системой Петербурга и направить запрос в Росреестр для определения владельца. Далее, самостоятельно сформировать проект постановления о привлечении к ответственности, а должностному лицу останется его только подписать, - указали в пресс-службе.

«Умную камеру» начали тестировать еще в начале июня. С 1 по 17 число с ее помощью выявили почти 300 нарушений, а специалисты в ручном режиме находят на сотню меньше. Через несколько месяцев работу комплекса вновь оценят. После этого решат, стоит ли увеличивать их количество. Также планируется расширить его функционал.