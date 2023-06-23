Мужчина швырнул 14-летнюю соседку головой об стену в Петербурге

Девочку госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Колпино 14-летняя девочка попала в больницу после нападения на нее соседа. Инцидент произошел в шесть часов вечера 22 июня. Школьницу отвезли в Первую детскую больницу. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Восьмиклассница рассказала, что накануне около 16 часов в парадной дома на Вознесенском шоссе в Колпино ее ударил головой об стену сосед. Проверку проводит 80 отдел полиции, - рассказал источник.

Напомним, 22 июня в Северной столице утонул 14-летний мальчик. Ребенок пришел к Неве на проспекте Обуховской обороны вместе с друзьями, заплыл в воду, но не справился с течением. Его тело спасатели нашли не сразу. Известно, что ребенка воспитывала только мама. Они вместе приехали из Узбекистана.