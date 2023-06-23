Экс-владелец «Интерторга» добился в суде Петербурга снятия ареста с имущества

Арбитражный суд снял арест с имущества петербургского бизнесмена. Фото: Олег ЗОЛОТО

Торговый дом «Интерторг», управляющий сетями SPAR и «Народная семья», в свое время сильно задолжал банкам и контрагентам. Бывшего владельца Мушвига Абдуллаева привлекли к субсидиарной ответственности, а в обеспечение иска его активы заморозили. Однако сейчас Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти решил снять арест с имущества бизнесмена.

Один из кредиторов пытался привлечь предпринимателя, его брата и других сотрудников к торгового дома к ответственности по долгам более чем на 16,8 млрд рублей. В рамках иска их активы заморозили на данную сумму.

При этом кредиторы говорили, что фирма обанкротилась еще в январе 2019 года, хотя официально в процедуру банкротства «Интерторг» вошел только в феврале 2020 года. В самой же компании заявляли, что финансовое положение ухудшилось после отказа Сбербанка в кредитовании. Об этом пишет «Коммерсантъ. Санкт-Петербург».

- В начале июня 2023 года суд признал действия бизнесмена в предбанкротный период добросовестными и направленными на стабилизацию положения компании, - указывает издание.