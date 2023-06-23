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НовостиОбщество23 июня 2023 13:58

Ростральные колонны зажгут в Петербурге во время "Алых парусов"

Факелы зажгут не только в сам праздник, но и во время генеральной репетиции
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В честь «Алых парусов» зажгут факелы Ростральных колонн

В честь «Алых парусов» зажгут факелы Ростральных колонн

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в честь праздника школьников «Алые паруса» зажгут факелы Ростральных колонн. Огонь будет гореть 23 июня и 24 июня с 21:00 до 02:00. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

- У нас есть замечательная традиция - зажигать факелы Ростральных колонн по праздникам и торжественным датам. «Алые паруса» - это не только праздник для выпускников, но и символ перехода в новую, взрослую жизнь, символ светлого будущего, полного надежды и возможностей, которое открывается перед каждым выпускником, - отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, что «Алые паруса» пройдут в Петербурге с 24 на 25 июня. В эту ночь по Неве пройдет корабль с алыми парусами. В связи с этим изменится график разводки мостов. Так, во время репетиции Троицкий мост разведут в 20:15 23 июня, а наведут переправу в 04:50 24 июня. Дворцовый мост разведут в 01:20, наведут в 04:55. В сам праздник разведут только Троицкий мост. Его крылья поднимут 24 июня в 12:10, а опустят обратно только 26 июня в 6:00.