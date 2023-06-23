Рабочая группа по СВО считает необходимым упрощение при закупке беспилотников

Рабочая группа по вопросам СВО предложила новые льготные инициативы. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», рабочая группа по вопросам СВО отмечает значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации. При этом остаются проблемы, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют особого внимания и оперативных решений.

В докладе Президенту внесли предложение изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте. Также предложили расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.

- По итогам их (проблем - прим.) анализа рабочая группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их, - отмечает первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Совет Федерации одобрил инициативы рабочей группы по вопросам СВО о распространении на детей добровольцев и детей погибших участников спецоперации льготы на зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря без очереди.

Госдума приняла закон рабочей группы по вопросам СВО о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Установили право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца.

Рабочая группа внесла законопроект, который дает семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. Документ дает право на получение жилищной выплаты для всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана.

- Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере IT и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер, - заключил Андрей Турчак.

Также внесены поправки о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами. Сейчас сделать это можно только по заявлению, поэтому часть выплаты приходит деньгами, а часть – в виде набора социальных услуг.