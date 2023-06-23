Больше 3 млн рублей от Баскова и Лепса вручили в Петербурге военнослужащим за подбитые танки

В Петербурге военнослужащим вручили первые сертификаты от Лепса и Баскова за подбитые танки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны в Петербурге 23 июня состоялась церемония вручения сертификатов военнослужащим за уничтожение танков противника на спецоперации. В общей сумме бойцы получили 3 млн 400 тысяч рублей. На мероприятии находился полковник Минобороны Сергей Коваленко. Данную информацию подтвердили spb.kp.ru в пресс-центре «Русской медиагруппы».

- Мы вручаем четыре сертификата. Два из них - по миллиону рублей, два из них - по 700 тысяч рублей за подбитую тяжелую бронетехнику, - сказала ведущая церемонии.

Ее напарник со сцены объявил, что военнослужащим деньги достались благодаря инициативе солиста группы «Земляне» Владимиру Киселеву, а также поддержавшим ее Николаю Баскову и Григорию Лепсу.

- Сегодня мы передаем эти сертификаты, осознанно публично и прозрачно, чтобы благая цель дошла до своего адресата, и чтобы средства не потерялись в коридорах и кабинетах, - отметил председатель Совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

Сертификаты вручили начальнику госпиталя, полковнику медицинской службы Сергею Коваленко. Он в дальнейшем отдаст их бойцам.

Напомним, что Николай Басков и Григорий Лепс высказались о необходимости материальной поддержки российских бойцов во время неформальной встречи после Петербургского международного экономического форума. Артисты пообещали выплачивать военнослужащим по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк «Леопард» и «Абрамс».