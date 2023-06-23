Экс-барабанщик группы «Кино» стал ректором вуза в Петербурге

Ректором петербургского вуза стал экс-барабанщик группы «Кино». Фото: vk.com/rzd_ru

Бывший барабанщик группы «Кино» Олег Валинский занял пост ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Члены комиссии единогласно приняли решение об его аттестации. Соответствующий указ опубликовали в «РОСПРОФЖЕЛ».

- На должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I аттестован Олег Сергеевич Валинский, - говорится в сообщении.

Олег Валинский стоял у истоков создания группы «Кино». В молодости через друга он познакомился с Виктором Цоем. Молодые люди создали группу «Гарин и Гиперболоиды», где Валинский играл на барабанах. И только позже коллектив переименовали. Но музыкальная карьера длилась недолго. В 1980 году он устроился на Октябрьскую железную дорогу в Петербурге, где проработал много лет. В 2016 году он стал вице-президентом РЖД.