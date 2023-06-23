Движение двух троллейбусов изменится 25 и 26 июня из-за ремонта в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за дорожных работ на участке от Витебского проспекта до Сызранской улицы изменится движение двух троллейбусов в Петербурге. По новым маршрутам поедет общественный транспорт № 36 и № 39. Временные изменения будут действовать 25 и 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального «Организатора перевозок».

– Из-за ремонта троллейбус № 36 проедет от конечной остановки «Сортировочная» через проспект Славы, улицу Типанова и Бассейную, – прокомментировали в пресс-службе компании.

Затем транспорт свернет на проспект Юрия Гагарина и прибудет к метро «Московские ворота». Такой путь будет действовать в обоих направлениях. Второй троллейбус двинется от конечной станции «Купчино» по проспекту Славы через проспект Космонавтов, Юрия Гагарина и Московский. Высадит он пассажиров у станции «Московские ворота». На обратном пути заедет на Будапештскую улицу.