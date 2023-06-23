Реставрацию колокольни Никольского собора в Петербурге завершат до конца 2023 года. Фото: www.gov.spb.ru

В Петербурге началась завершающая фаза реставрации колокольни Николо-Богоявленского Морского собора. Планируется полностью закончить работы к концу 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Коломна – один из старейших районов Петербурга. История собора прочно связана с историей и традициями российского флота. Сохранение наследия – приоритетный вопрос, – сказал глава Северной столицы Александр Беглов.

На сегодняшний день уже завершены работы по усилению и переборке перекрытий, восстановлению фасадов, а также элементов лепного декора. Также отреставрировали специалисты деревянный фонарь колокольни и крест. Скоро начнется демонтаж лесов и гидроизоляция фундаментов. К слову, реставрацию проводят за счет городского бюджета.

Всего на реставрацию объектов культурного наследия город выделил 1,8 миллиарда рублей.