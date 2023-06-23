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НовостиПроисшествия23 июня 2023 17:49

Пятерых человек арестовали за избиение и кражу BMW у петербуржца

Нарушителей обвинили в разбое
Элеонора КУРЮМОВА
Пятерых человек арестовали за избиение и кражу BMW у петербуржца.

Пятерых человек арестовали за избиение и кражу BMW у петербуржца.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Приморский суд Петербурга арестовал пятерых человек, обвиняемых в разбое. Мужчины майским вечером напали на двух петербуржцев. Нарушители избили отдыхающих и украли их автомобили. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Следователи предполагают, что обвиняемые находились в ресторане, где беспричинно потребовали у пострадавшего 2,4 миллиона рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Потом они избили местных жителей. Каждый ударил одного из мужчин около десяти раз. Затем они достали нож и начали угрожать расправой, если тот не передаст им машину. Аргументов у петербуржца не нашлось, поэтому из заведения злоумышленники уехали на авто за шесть миллионов.

Второго пострадавшего они также поколотили до состояния средней тяжести. Но в этот раз присвоить решили авто подороже: «Мерседес AMG GT» за 17 миллионов рублей.