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НовостиЗдоровье23 июня 2023 18:26

Строительство Центра детской онкологии и онкогематологии согласовали в Петербурге

Возводить учреждение начнут в 2024 году
Элеонора КУРЮМОВА
Строительство Центра детской онкологии и онкогематологии согласовали в Петербурге.

Строительство Центра детской онкологии и онкогематологии согласовали в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект Центра детской онкологии и онкогематологии прошел государственную экспертизу. Семиэтажное здание учреждения министерства здравоохранения площадью почти десять тысяч квадратных метров планируют построить на площадке НМИЦ онкологии имени Петрова в Петербурге. Его соединят с клиническим и лабораторным корпусами. Строить его начнут в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ.

– Медики будут проводить диагностические и лечебные процедуры, которые нужны маленьким пациентам, – сообщили в пресс-службе больницы.

Там развернут два отделения на 35 мест, лабораторию клеточной и генной терапии, а также пространство для реабилитации несовершеннолетних, сохранения фертильности, хранения костного мозга и гемопоэтических – предшественников кровяных – стволовых клеток. Инвестировать в проект собираются около 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.