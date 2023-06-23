Пулковская таможня возбудила четыре уголовных дела из-за контрабанды военной экипировки. Фото: sztu.customs.gov.ru

Накануне сотрудники Пулковской таможни возбудили одновременно четыре уголовных дела. Каждое из них завели на жителя Северной столицы. Мужчина под видом снаряжения для страйкбола пытался отправить за границу предметы военного снаряжения. Контрабанда должна была прибыть в США, Японию и Канаду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– Среди изъятой экипировки оказалось множество предметов военного предназначения. Местный житель пытался переслать гарнитуру с активной системой защиты слуха, комплект защиты коленных и локтевых суставов, а также защитные шлемы, – сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Посылку задержали на почтовом посту аэропорта Пулково. Грозит контрабандисту из Северной столицы до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.