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НовостиОбщество23 июня 2023 19:06

Движение перекроют на трассе «Кола» из-за разводки моста 26 июня в Ленобласти

Остановят автомобили всего на 45 минут
Элеонора КУРЮМОВА
Движение перекроют на трассе «Кола» из-за разводки моста. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение перекроют на трассе «Кола» из-за разводки моста. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение автомобилей на 40-м километре федеральной трассы «Кола» полностью перекроют 26 июня. Ограничения, к радости автолюбителей, продлятся всего 45 минут. Причиной временных неудобств для владельцев транспорта стала очередная разводка Ладожского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– С трех часов дня для около деревни Марьино полностью перекроют движение. Под мостом будет проплывать судно «Апостол Андрей», – прокомментировал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Как сообщили в пресс-службе организации, высота судна равняется 23 метрам. Из-за этого и пришлось разводить моста через Неву. В организации извинились перед местными жителями за временные неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут, учитывая временные ограничения.