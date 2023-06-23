Экс-муниципала из Петербурга Боваря* признали иноагентом. Фото: xn--80adeduaaihcdp4ayfk4b.xn--p1ai

Министерство юстиции России 23 июня пополнило список иностранных агентов. В реестре оказался и петербургский экс-муниципал Виталий Боварь*. Незаконными признали также действия еще шестерых человек и двух организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Бывший депутат муниципального округа «Владимирский» распространял информационные материалы иностранных агентов, – рассказали в министерстве.

Кроме того, его заметили в тиражировании недостоверных сведений о принимаемых органами публичной власти в России решениях и проводимой ими политике. Экс-муниципал выступал против специальной военной операции на Украине, а сейчас проживает за пределами Российской Федерации.

В перечень иноагентов также внесли Белика*, Колмановского*, Латыпова*, Лобанова*, Невзлина, Ступина*, «Движение сознательных отказчиков»*, а также комьюнити-центр«Действие»*.

*Признаны в РФ иностранными агентами.