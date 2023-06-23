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НовостиОбщество23 июня 2023 19:38

Аллею Ушинского открыли в университете Герцена в Петербурге

Липы высадили в честь 200-летия педагога
Элеонора КУРЮМОВА
Аллею Ушинского открыли в университете Герцена в Петербурге.

Аллею Ушинского открыли в университете Герцена в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В России в 2023 году отмечают 200-й день рождения педагога, писателя Константина Ушинского. В честь этого в четырех субъектах страны провели акцию, посвященную основателю преподавательской науки: в родной Туле, Москве, где юбиляр учился, Ярославле и Петербурге, где он долгое время работал. А в университете имени Герцена высадили липовую аллею, приуроченную к празднованию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Зеленые насаждения из 14-ти лип появились во дворе главного кампуса. В церемонии участвовали губернатор Александр Беглов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, ректор РГПУ Сергей Тарасов, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

К высадке деревьев подключились студенты и преподаватели вуза, а также советники директоров школ по воспитанию. Они≤ как добавили в Смольном, в рамках проекта «Навигаторы детства» прошли обучение в РГПУ по программе допобразования.