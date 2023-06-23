Автобусы и троллейбусы двигаются с 30-минутными задержками в центре Петербурга

Общественный транспорт двигается с 30-минутными задержками в центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вышел на финишную прямую в подготовке к главному празднику выпускников – «Алым парусам». Но местные жители, несмотря на масштабные и красочные репетиции, все-таки надеются выехать из центра Северной столицы и добраться до своих домов этим вечером. К сожалению, мешают им в этом мощные заторы, из-за которых общественный транспорт двигается с 30-минутными задержками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального «Организатора перевозок».

– На Невском проспекте замедлено движение трех автобусов, – уточнили в пресс-службе компании.

Из-за пробок опаздывает транспорт № 22, № 24 и № 191. Кроме того, ожидать местным жителям после рабочего дня и троллейбусы: с опозданием прибывают № 1, № 7, № 10, № 11. Из-за того, что увеличилось и время в пути, петербуржцев попросили заранее планировать свой маршрут следования.