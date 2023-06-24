Массовое ДТП произошло на внутреннем кольце КАД Петербурга

Пробка образовалась на КАД из-за массового ДТП между каршерингом и иномарками. Фото: Предоставлено КП-Петербург.

Из-за массового ДТП на 51-километре внутреннего кольца КАД на трассе образовалась мощная пробка. На место происшествия уже прибыли сотрудники служб: бригада ГИБДД и две кареты скорой помощи. Как сообщают очевидцы, водитель, находящийся за рулем каршеринга и спровоцировавший столкновение пяти машин, был пьян. Об этом spb.kp.ru сообщил свидетель аварии.

– Красная «Киа» ехала в крайнем правом ряду. Автомобилист решил перестроиться в моменте, чтобы объехать пробку по обочине, – рассказал собеседник spb.kp.ru.

Очевидец уточнил, что одновременно с этим по обочине несся арендованный автомобиль. По мнению свидетеля, его скорость была более 100 километров в час. Из-за этого каршеринг и влетел в красную машину, не пытаясь притормозить. В момент аварии он зацепил также находящиеся рядом «Хендай Крета», Газель и белую «Киа Соул». Внутри последней машины находился ребенок. К счастью, все остались живы, пострадал только владелец красного авто. Кроме того, столкнулись и желающие взглянуть на ДТП зеваки: на фотографии, присланной собеседником видно пострадавший белый «Рено Дастер» и «Ауди».