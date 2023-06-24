Жесткое лобовое ДТП произошло на проспекте Энтузиастов в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло поздним вечером, 23 июня, в Красногвардейском районе. Там, на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников отечественный автомобиль столкнулся с иномаркой. Об этом очевидцы сообщили в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Услышала громкий звук и крик женщины из своей квартиры. Надеюсь, все живы, – написала одна из пользовательниц в комментариях под постом.

Свидетели происшествия также сообщили, что находящийся за рулем «Лады» водитель влетел на высокой скорости в белый «Хендай». На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Но о пострадавших пока что нет никакой информации. К слову, передний бампер представителя отечественного автопрома оказался смят, словно жестяная банка. У иномарки же сильно, но не критично покорежена дверь переднего пассажирского сиденья. Вокруг машин уже собралась огромная толпа прохожих.