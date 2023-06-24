Второй универмаг «Стокманн» открылся в Петербурге. Фото: www.google.com/maps

В ТЦ «Жемчужная плаза», расположившемся в Красносельском районе Петербурга, появился еще один универмаг финского производителя. «Стокманн» пришел на замену магазина H&M и занял площадь почти в две тысячи квадратных метров. Об этом пишет РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу торгового центра «Мега Дыбенко». Кстати, именно в нем планируется появление третьего бутика компании.

– В апреле этого года гендиректор сети сообщил об открытии до конца 2023 года 16 магазинов, – цитирует издание пресс-службу.

Фирма появится также в Красноярске и Перми. Там компании ранее не было вообще. Вложить в открытие новых точек хотят около трех миллиардов рублей. В перерасчете на квадратный метр цена составит около 45 тысяч рублей. Напомним, что «Стокманн» специализируется на продаже зарубежных модных брендов.