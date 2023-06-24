Корабли откроют для всех желающих на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. Фото: t.me/spbprav

Международный военно-морской салон откроется 24 и 25 июня в Кронштадте. Там все желающие смогут увидеть новые боевые корабли. К слову, такая возможность появилась впервые за четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

– Большинство из судов пришвартованы у восточного пирса Усть-Рогатки Средней Гавани города, – рассказали в пресс-службе местной администрации.

Во время салона местным жителям и гостям города покажут 27 единиц военной техники. В том числе представят дизель-электрические подлодки «Кронштадт» и «Уфа», большой десантный корабль «Иван Грен», корвет «Стойкий», а также малые ракетные и десантные корабли.

Как сообщили в пресс-службе, 24 июня состоятся финал Детской парусной регаты «Кубок главкома ВМФ» и выступление пилотажной группы «Стрижи». Напомним, что вход на мероприятия осуществляется по паспорту.