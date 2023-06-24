Два новых приюта для животных построят в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге построят два новых приюта для животных в Металлострое и Кронштадте. Возводить помещения будут за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил зампредседателя городского комитета по строительству Валерий Усков на пресс-конференции «Интерфакса».

– В городе активно занимаются размещением подобных объектов. Сейчас специалисты занимаются проектно-изыскательские работы для строительства приюта в поселке Металлострой. Он рассчитан на проживание около 200 собак и 100 кошек, – сообщил глава профильного ведомства журналистам.

Он также подчеркнул, что в помещении оборудуют несколько зон: для размещения, карантина и персонала. Кроме того, построят помывочный участок и комнату для знакомства будущих хозяев и питомцев. Оценивается стоимость комплекса в сумму более 500 миллионов рублей.

Контракт на возведение приюта в Кронштадте пока что находится на рассмотрении. В комитете ожидают, что найдется подрядная организация на исполнение проекта до ноября 2023 года.