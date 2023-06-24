Дожди и грозы прогнозируют в Петербурге 24 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На погоду в Петербурге 24 июня будет влиять атмосферный фронт, в полосе которого находится город. Фронтальный раздел, который вытянулся через регион в широтном направлении, смещается к юго-востоку. В Северной столице обещают облачную погоду с прояснениями, но есть вероятность кратковременных дождей и гроз.

- Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов, а в области будет от 19 до 21 градуса. Северо-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, а при грозе он будет порывистым, - написал в своем телеграм-канале специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление вырастет и составит 760 миллиметров ртутного столба, оставшись около нормы. Примерно такая же погода ожидается в Петербурге и в воскресенье, 25 июня. Температурный фон почти не изменится.