Семилетний мальчик выпал с третьего этажа в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Красногвардейском районе Петербурга 22 июня семилетний ребенок выпал из окна третьего этажа. За мальчиком не уследил его папа, да и сам школьник был не осторожен. С травмами его отвезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Все произошло около шести часов вечера на проспекте Шаумяна. В стационар ребенка доставили с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, ушибом печени, гематомой правого надпочечника, закрытым переломом костей левого предплечья, - рассказал источник.

Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое. Известно, что родители первоклассника живут раздельно. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка.