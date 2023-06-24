Александр Дрозденко поддержал выступление президента России Владимира Путина

Александр Дрозденко назвал обстановку в Ленобласти спокойной и контролируемой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с заявлением. Он поддержал выступление Владимира Путина. По его словам, в области все спокойно и под контролем. В своих соцсетях глава региона выложил видеообращение.

- Сегодня во многих городах, поселках проходят праздничные мероприятия, которые посвящены и нашим выпускникам, и нашей молодежи. Но мы с вами все видели выступление президента России Владимира Путина. И мы прекрасно понимаем, что сегодня наша задача - сплотиться вокруг страны, - отметил губернатор.

Он отметил, что задача жителей Ленобласти – защитить страну и помочь военнослужащим, которые участвуют в спецоперации.

- Кто не с нами – те против нас, - подчеркнул Дрозденко.

Напомним, ФСБ в России возбудила уголовное дело после слов Евгения Пригожина, который призывал к военному мятежу. В сообщении говорилось, что заявление Пригожина - призыв к началу вооруженного гражданского конфликта в России.