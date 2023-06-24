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НовостиОбщество24 июня 2023 8:28

Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал выступление президента Владимира Путина

В Карелии, как в приграничном субъекте, усилят меры безопасности
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Карелии, как в приграничном субъекте, усилят меры безопасности

В Карелии, как в приграничном субъекте, усилят меры безопасности

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выступил с заявлением. Он поддержал выступление президента России Владимира Путина и сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем федеральных силовых структур. В Карелии, как в приграничном субъекте, усилят меры безопасности.

- Мероприятия Дня города в Петрозаводске не отменяем. Салют и иные праздничные торжества мы и так не планировали. А выступления творческих коллективов пройдут без изменений, - написал в своих соцсетях Артур Парфенчиков.

Напомним, ФСБ в России возбудила уголовное дело после слов Евгения Пригожина, который призывал к военному мятежу. В сообщении говорилось, что заявление Пригожина - призыв к началу вооруженного гражданского конфликта в России.

- Карелия с президентом, - добавил Парфенчиков.