Мигрант развращал двухлетнюю девочку на детской площадке в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали мигранта, которого подозревают в развращении двухлетней девочки на детской площадке в деревне Старая. В 112 обратилась мама ребенка. Она рассказала, что все происходило вечером 23 июня на Верхней улице.

Мужчина якобы смотрел на детей и совершал насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 41-летнего гражданина Узбекистана, неработающего, не имеющего регистрации на территории России, - рассказал источник.

Иностранца отвезли в отдел полиции Всеволожского района Ленобласти. Пока что на него составили только протокол о нарушении правил миграции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о развращении детей.