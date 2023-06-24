Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июня 2023 10:05

Мигрант развращал двухлетнюю девочку на детской площадке в Ленобласти

Мужчину задержали и отвезли в полицию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мигрант развращал двухлетнюю девочку на детской площадке в Ленобласти.

Мигрант развращал двухлетнюю девочку на детской площадке в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали мигранта, которого подозревают в развращении двухлетней девочки на детской площадке в деревне Старая. В 112 обратилась мама ребенка. Она рассказала, что все происходило вечером 23 июня на Верхней улице.

Мужчина якобы смотрел на детей и совершал насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 41-летнего гражданина Узбекистана, неработающего, не имеющего регистрации на территории России, - рассказал источник.

Иностранца отвезли в отдел полиции Всеволожского района Ленобласти. Пока что на него составили только протокол о нарушении правил миграции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о развращении детей.