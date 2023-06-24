Александр Беглов поддержал выступление президента России Владимира Путина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Александр Беглов обратился к ленинградцам и петербуржцам после выступления президента России Владимира Путина 24 июня. Губернатор Петербурга сообщил жителям города, что поводов для паники нет: ситуация остается под контролем, обстановка в городе спокойная.

- Уже сейчас мы видим небывалое объединение всех общественных сил вокруг Лидера нации - Владимира Путина! В своем обращении президент четко сформулировал позицию государства! Попытки мятежа - это предательство всего нашего народа. Президент поддержал нашу армию и наших воинов, совершающих ежедневный подвиг! – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что первостепенную роль сейчас играют интересы Отечества и народа. Враги обречены на позор у потомков. Александр Беглов также подчеркнул, что ситуацию в городе контролируют правоохранительные органы, и обстановка не требует никаких изменений.

Напомним, ФСБ возбудила уголовное дело о военном мятеже на Евгения Пригожина после его обращения, которое расценили как призыв к гражданскому вооруженному конфликту.