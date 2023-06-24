Центр подготовки кадров в сфере морского приборостроения откроется в Кронштадте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге планируют открыть центр подготовки кадров в сфере морского приборостроения. Желающих будут обучать в образовательно-производственном полигоне АО «Корпорация морского приборостроения» в Кронштадте. Об этом 24 июня пишет ТАСС.

- Соглашения были подписаны с шестью учебными заведениями Санкт-Петербурга морской направленности. Мы должны готовить молодую смену - соответственно будет запущена система использования этого павильона в качестве учебного тренажерного центра, - приводит издание слова гендиректора АО «КМП» Александра Воронцова.

Предполагается, что центр начнет функционировать примерно через три месяца. В учебных классах появятся специальные тренажеры, для обучающихся обеспечат практические занятия. Одновременно заниматься смогут 30-50 человек.