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НовостиОбщество24 июня 2023 12:43

Песков опроверг информацию о вылете Владимира Путина в Петербург

Президент работает в Кремле
Анастасия НУРАДИЛОВА
Песков опроверг информацию о вылете Владимира Путина в Петербург.

Песков опроверг информацию о вылете Владимира Путина в Петербург.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В разных источниках появилась информация о том, что президент России Владимир Путин 24 июня вылетел в Петербург на самолете. Но это оказалось ложью. Информацию опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его слова.

- Владимир Путин сейчас работает в Кремле, - отметил Песков.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти жителям не угрожает опасность. В регионе спокойная и контролируемая обстановка. За ситуацией следят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело на Евгения Пригожина по статье о военном мятеже. В его обращении содержался призыв к вооруженному гражданскому конфликту.