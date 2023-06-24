Четырех человек эвакуировали из горящей коммуналки в Петербурге

В центре города тушили квартиру. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Центральном районе Северной столицы вечером 24 июня произошел пожар в шестикомнатной коммунальной квартире. Происшествие случилось около четырех часов вечера на Невском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Пожар удалось ликвидировать через полчаса. Полностью выгорела комната площадью в 30 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из опасной зоны эвакуировали четыре человека. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины и 21 спасатель МЧС. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.