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НовостиПроисшествия24 июня 2023 14:17

Четырех человек эвакуировали из горящей коммуналки в Петербурге

Квартира загорелась на Невском проспекте
Анастасия НУРАДИЛОВА
В центре города тушили квартиру.

В центре города тушили квартиру.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Центральном районе Северной столицы вечером 24 июня произошел пожар в шестикомнатной коммунальной квартире. Происшествие случилось около четырех часов вечера на Невском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Пожар удалось ликвидировать через полчаса. Полностью выгорела комната площадью в 30 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из опасной зоны эвакуировали четыре человека. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины и 21 спасатель МЧС. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.