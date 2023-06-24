СПбГУП поддержал выступление президента России Владимира Путина. Фото: vk.com/spbgup_official

Ученый совет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов выступил с обращением к сотрудникам вуза и согражданам после заявления президента Владимира Путина 24 июня. Во время боевых действий единство и дисциплина, долг и исполнение приказов приобретают особое значение, подчеркнули в университете.

- Стране повезло с национальным лидером. Именно такое мнение сегодня донесли до руководства вуза и его общественных организаций самые разные члены коллектива – от ученых, профессуры с мировыми именами, до рядовых сотрудников, - говорится в обращении Ученого совета.

В вузе выразили уверенность в президенте России и пообещали работать, учиться, беречь и укреплять Родину.

- События на Украине никого в стране не могут оставлять равнодушными. Не переживать нельзя. Но при всей трагичности происходящего даже в самых сложных обстоятельствах нельзя позволять эмоциям брать верх над разумом, - отметили в СПбГУП.

Под обращением подписались ректор вуза Александр Запесоцкий, председатель Профкома сотрудников Алла Старцева и председатель Профкома студентов Демид Шелепов.