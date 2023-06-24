Посетителей Эрмитажа эвакуировали из здания днем 24 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сообщение о минировании здания Эрмитажа поступило днем 24 июня. Посетителей эвакуировали из-за угрозы. На место приехали сотрудники Службы безопасности музея с сотрудниками Росгвардии. Об этом рассказали spb.kp.ru в пресс-службе музея.

- Сейчас специалисты проверяют экспозиционные залы и служебные помещения, - говорится в сообщении.

24 июня в здание Эрмитажа попасть уже не получится, потому что в городе запланирован праздник выпускников «Алые паруса». Вместо этого посетителям предложили воспользоваться билетами на эту дату в другой день.

Пока не сообщается, нашли ли взрывное устройство в Эрмитаже. Проверка продолжается. Никто из посетителей и сотрудников не пострадал.