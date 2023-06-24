Невский проспект перекрыли из-за праздника выпускников «Алые паруса». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня. Из-за этого в центре Северной столицы перекрыли некоторые улицы. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс». На карте видны ограничения.

В городе перекрыли часть Невского проспекта, часть Дворцовой набережной, набережной Кутузова, набережной Макарова, Университетской набережной, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейского проспекта. Не получится проехать по Биржевому мосту.

Напомним, ранее сообщалось, что отменять праздник вчерашних школьников не планируется: мероприятие пройдет в обычном режиме.

Для 11-классников на сцене выступят звезды. Хедлайнером вечера станет группа «Чайф», а ведущими праздника будут блогер Ида Галич и комик Дмитрий Хрусталев.