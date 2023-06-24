Мошенники выманили у 84-летней петербурженки 3 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге ищут мошенников, которые обманули пенсионерку и отобрали у нее крупную сумму денег. 84-летняя женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Жительница Калининского района рассказала, что в период с 6 по 15 июня ей звонил мужчина, который представлялся сотрудником «Центробанка РФ». Он сказал, что деньги пенсионерки находятся в опасности, - говорится в сообщении регионального ведомства.

84-летняя петербурженка перевела злоумышленникам три миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут преступников, чтобы задержать их. Расследование уголовного дела продолжается.