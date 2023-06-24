Международный военно-морской салон откроют только для специалистов 25 июня в Кронштадте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Международный военно-морской салон в Кронштадте 25 июня будет закрыт для обычных посетителей. Площадки будут работать только для специалистов. Об этом рассказали в пресс-службе Салона.

- Будет введено ограничение прохода гостей и участников Салона, допуск на территорию будет производится по специальным пропускам после предварительной аккредитации. Вход на причалы гавани Усть-Рогатка для осмотра экспозиции кораблей будет закрыт, - говорится в сообщении.

Организаторы Военно-морского салона извинились за неудобства перед жителями и гостями города, которые планировали посетить событие именно в воскресенье.

Напомним, Салон стартовал 21 июня в Кронштадте. Мероприятия проходят в конгрессно-выставочном центре туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов».