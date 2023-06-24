Массовое ДТП с участием пяти машин случилось на КАД Петербурга

Полиция проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские проводят проверку после массового дорожно-транспортного происшествия на кольцевой автодороге в Петербурге. Около трех часов дня 23 июня водитель «Ауди А3» столкнулся с «Хендай Солярисом», который остановился из-за поломки.

- После чего «Хендай Солярис» столкнулся с впереди стоящим автомобилем «Хендай Солярис», а «Ауди» отбросило в правую полосу, что привело к столкновению с движущимися в попутном направлении автомобилями «Субару» и автомобилем «Хонда Джаз», - говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Ауди» после всего влетела в отбойник. 47-летний водитель и его пятилетний ребенок попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку и выясняют детали случившегося.