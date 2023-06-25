Дожди с грозой ждут в Петербурге в воскресенье, 25 июня

Кратковременные дожди ожидают в воскресенье, 25 июня, в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отгремел фейерверк на «Алых парусах», и в Петербурге наступило воскресенье. Погода в последний выходной июня будет достаточно теплой, но не без сюрпризов. Обо всех деталях подробно рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. В этот день город на Неве попадет под влияние северной части циклонической ложбины. Из-за этого погода в воскресенье окажется облачной, но с прояснениями. Далеко убирать зонт точно не надо.

- Местам в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов по Цельсию. По области иначе – от +22 до +25 градусов. При этом атмосферное давление изменится мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, это норма, - уточнил известный синоптик.

Добавим, что в понедельник, 26 июня дождей в Северной столице уже не обещают. Потеплеет до +25 градусов.