Израиль планирует усилить штат консульских сотрудников в Петербурге

В Петербурге могут усилить штат консульских работников Израиля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Израиль планирует направить в Петербург новую группу консульских работников. Об этом заявила газета Israel Hayom еще в субботу, 24 июня. По информации издания, усилить штат необходимо из-за возможного спроса жителей Северной столицы на быстрое оформление документов, необходимых для въезда в страну. Газеты уточняет, что в России сейчас проживает в целом примерно 70 тысяч граждан Израиля.

- Дополнительно еще около 500 тысяч россиян могут получить право на репатриацию, - пишет газета.

К слову, ранее МИД Израиля просил своих граждан читать рекомендацию о правилах поездок в Россию. В частности, там содержится просьба взвесить все «за» и «против» визита в РФ. Добавим, что генконсульство Израиля в Петербурге не сообщало о каких-либо изменениях в своей работе.