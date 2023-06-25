Пенсионерка из Петербурга отдала шесть миллионов рублей лжебанкирам

Мошенники выманили у петербурженки 5,8 миллиона рублей, она работает бухгалтером в крупной компании. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

68-летняя петербурженка отдала мошенникам все накопленные за несколько лет деньги. С 15 по 23 июня ей названивали лжебанкиры, убедившие ее в том, что с ее банковского счета якобы пытаются украсть сбережения. Дама пенсионного возраста испугалась не на шутку и спросила «службу безопасности» банка, что ей делать. Мошенники продиктовали ей классическую схему, потребовав перевести деньги на фейковый счет – по сути, им в карман. Женщина долго не думала и методично отдавала им деньги в течение недели.

- Всего петербурженка отдала 5,8 миллиона рублей. Она переводила деньги с помощью разных банкоматов в черте города, - уточняет источник АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что сама женщина работает бухгалтером в крупной городской компании, занимающейся и производством товаров, и торговлей. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело. Лжебанкиров ищут.