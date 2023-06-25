Каждый третий офисный сотрудник в Петербурге ругается из-за кондиционеров

Треть петербуржцев ругаются из-за кондиционера на работе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вам жарко или, наоборот, холодно? Этим вопросом наверняка ежедневно задаются белые воротнички в Петербурге. Кажется, что споры, включить или выключить кондиционер, актуальны как никогда. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты соцопроса компании SuperJob. По ее данным, каждый третий офисный сотрудник в Северной столице конфликтует с коллегой из-за кондиционера. Нет климатической техники на работе только у 18 процентов из опрошенных.

- Острее всего дискомфорт в коллективе чувствуют работники в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них о разногласиях из-за использования кондиционеров говорят 38 процентов, – уточняют социологи.

При этом молодежь ругается из-за кондиционеров реже – таковых только 27 процентов. К слову, мужчины чаще чем женщины недовольны работой вентилятора – 37 процентов против 31.