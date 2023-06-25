Мигрант развратил 14-летнюю девушку на свидании в Петербурге

В Петербурге 14-летнюю девочку развратил парень на свидании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гражданин Киргизии попытался изнасиловать 14-летнюю девушку на свидании в Невском районе Петербурга. Оказалось, что пара познакомилась в социальных сетях. При личной встрече парень начал домогаться до жертвы. Правда вскрылась лишь спустя две недели после травматического опыта. Медики провели девушке обследование и выявили воспаление в «зоне бикини». После этого о происшествии рассказали полиции.

- Девушка познакомилась с парнем в Интернете. По ее словам, он попытался ее изнасиловать. 24 июня у одного из домов на Дальневосточном проспекте сотрудники МВД задержали подозреваемого. Ему 19 лет, он безработный и находится в России без регистрации, снимает квартиру, - уточнил источник АН «Оперативное прикрытие».

По факту развратных действий возбудили уголовное дело по первой части статьи 135 УК РФ. Пока что мигранту не предъявили обвинение. Приезжему грозит до трех лет лишения свободы.