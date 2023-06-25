Три малыша ошпарились кипятком за сутки в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти за сутки три ребенка обожглись кипятком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три малыша ошпарились кипятком за сутки в Петербурге, Всеволожске и Тихвине. По информации источника АН «Оперативное прикрытие» в правоохранительных органах, в ночь на 25 июня госпитализировали годовалого ребенка с Окраинной улицы на Ржевке. У него диагностировали ожоги лица и грудной клетки второй степени. Кроме этого у малыша выявили признаки ОРВИ, поэтому его оставили в больнице.

- Еще одного мальчика, 2,5 лет, вечером 24 июня привезли во Всеволожскую больницу из поселка Свердлова. Врачи подтвердили у ребенка термический ожог туловища первой степени. По словам родителей, он пролил на себя кипяток. Медики помогли мальчику и разрешили матери и отцу лечить его дома, - сообщает источник.

Наконец, днем 24 июня из Первого микрорайона Тихвина привезли в больницу двухгодовалую девочку – в тяжелом состоянии с ожогами по всему телу. Она тоже опрокинула на себе кипяток.