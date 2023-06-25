Пожарные спасли маленького мальчика, свисавшего из окна многоэтажки в Петербурге

Маленький мальчик чуть не упал из окна пятого этажа в Петербурге. Фото: "Мегаполис"

Трагедия чуть не произошло в Петербурге утром в воскресенье, 25 июня, в доме №31 на Авангардной улице. Местные жители заметили, как из окна на пятом этаже высунулся маленький мальчик. Он сидел на подоконнике, а его ноги свисали вниз. Казалось, что малыш не понимает всю опасность ситуации. Он качал ногами и с любопытством осматривал двор. Перепугавшиеся жители соседнего дома вызвали на место спасателей МЧС. Те оперативно помогли малышу и нашли его отца.

- Двое пожарных растянули под окном тент. В это время их коллеги поднялись в квартиру, забрали малыша и закрыли окно, - рассказали очевидцы в сообществе «Мегаполис» во «Вконтакте».

По предварительной информации, отец ребенка находился в другой квартире. С ним провели беседу, чтобы впредь родитель внимательнее следил за сыном и окнами квартиры. Рассказали ли о происшествии полиции – пока неизвестно.