Таксиста подозревают в изнасиловании выпускницы после «Алых парусов»

Школьница пострадала после выпускного в Петербурге - предварительно, над ней надругался таксист. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Таксиста заподозрили в изнасиловании выпускницы после концерта на Дворцовой площади. Около семи утра в воскресенье, 25 июня, девушка зашла в кафе на Лиговском проспекте и попросила срочно вызвать полицию. Приехавшим оперативникам она рассказала о боли в промежности, которая появилась у нее после поездки на такси с бородатым водителем.

- По словам выпускницы, она села в машину к нерусскому мужчине. Такси вызвала через приложение. Но поездку она не помнит. Якобы очнулась на улице с болью между ног и ощущением, что с ней произошел половой акт. При этом у нее пропал смартфон и кошелек, - уточнил источник АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что вчерашнюю школьницу отправили на обследование в больницу. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Личность таксиста устанавливается. Была ли выпускница пьяна в момент происшествия – не сообщается.